РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольске установили 2 новые детские площадки. Они появились в микрорайоне Красная Горка и в деревне Борисовка, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

В Международный день защиты детей отличным подарком для ребят микрорайона Красная Горка и деревни Борисовка стало открытие детских игровых площадок.

«Большой игровой комплекс площадью 300 кв. м разместился во дворе дома 8 по проспекту Ленина благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

В деревне Борисовка установили детскую площадку за счет средств муниципалитета.

На объектах разместили игровые элементы, ограждение, скамьи, урны, информационные стенды – все сделано безопасно и качественно.

В этом году на территории Подольска детские игровые комплексы по программе губернатора планируется установить по 5 адресам: с. Сынково, ул. Центральная, д. 5, 6, 7, 8, 9; мкрн Климовск, лесопарк «Дубки»; ул. Ленинградская, д. 11, 15, 17; п. Железнодорожный, ул. Большая Серпуховская, д. 206, 208, 214, 214а, 214Б; ул. Революции, д. 4, 6.

Еще 12 уже имеющихся площадок модернизируют за счет средств муниципалитета.

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