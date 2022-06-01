РИАМО - 1 июн. В Китае стартовал прием заказов на Hongqi H5 второго поколения, который в народе называют аналогом Rolls-Royce. Автоэксперт Максим Кадаков объяснил, что это за бюджетное авто. Стоимость машины составляет 1,6 млн рублей по нынешнему курсу, сообщает Nation News.

«Очевидно, что китайцы идут в правильном направлении. Они методом проб и ошибок, покупки лицензии и сотрудничества с различными предприятиями пытаются делать что-то новое», — отметил Кадаков.

В базовой комплектации машины турбомотор 1.5 мощностью 156 сил в связке со 7‑ступенчатым преселективным «роботом», можно взять и более мощный вариант.

Кадаков считает, что для попадания этой машины в люкс-класс важные не только технические характеристики.

«К любому автомобилю прилагается аура, популярность бренда, известность в мире. Для таких автомобилей как Aurus и Rolls-Royce это значительная составляющая», - пояснил эксперт.

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