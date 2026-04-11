ГОСТ на приготовление селедки и икры создали в России

В России разработали ГОСТ на приготовление селедки и рыбной икры. Рекомендации по технологии содержатся в проекте первого национального стандарта русской кухни, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, селедку нужно готовить из полностью выпотрошенной рыбы, разделанной на филе без кожи и костей, а затем нарезанной на небольшие поперечные ломтики. Подают блюдо, полив растительным маслом или горчичной заправкой.

ГОСТ также дает определение частиковой икры — это свежая, соленая и пастеризованная икра рыб семейства «частиковые». В том числе это щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, чехонь, плотва, лещ, окунь, жерех, линь, кутум, язь, сиги, сом, сельди, треска, пикша, минтай и камбала.

Соленую и пастеризованную икру подают как холодную закуску с луком или используют в качестве ингредиента для других блюд.

