РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил юных пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства с Международным днем защиты детей и началом летних каникул, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время в больнице находятся порядка 277 маленьких пациентов. Ребята, наступило лето, на улице тепло и солнечно – искренне желаю вам поскорее выздороветь! Впереди – каникулы, пусть они будут наполнены только положительными эмоциями! Особые слова благодарности и уважения – главному врачу областного центра Татьяне Мельник и всему коллективу учреждения. Вам доверяют самое ценное – жизнь и здоровье малышей! Спасибо за ваш труд!», – сказал Ружицкий.

На территории МОЦОМД высадили молодую ель. Инициаторами стали члены «Единой России» Александр Мурашкин, Сергей Черкашин, Сергей Непомнящий и Татьяна Мельник. Также участвовал первый замглавы администрации муниципалитета Владимир Волков.

«Растущее дерево – символ жизни и процветания, достижения вершин! Маленькие пациенты центра будут наблюдать его рост, ухаживать вместе с медперсоналом, зимой – украшать новогодними гирляндами. Желаю каждому ребенку расти крепким и счастливым, ощущать заботу взрослых», – уточнила Мельник.

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