РИАМО - 1 июн. За убийство врача в центре Москвы 23-летний житель Иркутской области Олег Филиппов получил 10 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Преступление было совершено 13 сентября прошлого года. В тот день Филиппов приехал в мегаполис на заработки и отмечал свой день рождения.

В состоянии алкогольного опьянения в районе 20 часов мужчина отправился гулять. На Большом Краснохолмском мосту у него произошел конфликт с мужчиной на самокате.

Во время ссоры злоумышленник достал нож и 11 раз ударил жертву, мужчина умер на месте.

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