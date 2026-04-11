сегодня в 04:01

Число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Подмосковье возросло до 6

В Мытищах количество пострадавших при возгорании в многоэтажном доме увеличилось до 6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

При этом среди пострадавших есть один ребенок.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

Спасено при пожаре было 24 человека. Один из них эвакуирован с верхнего этажа с помощью автолестницы, а остальные — по лестничным маршам. Люди оказались отрезаны от выхода из-за дыма.

«Всего эвакуировано 146 человек. На базе школы развернут пункт временного размещения. В ПВР обратились 27 человек, — уточнили в МЧС.

Ранее огонь возник в 17-этажном доме на улице Станционной. В результате один человек погиб. Позже огнеборцы смогли локализовать пожар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.