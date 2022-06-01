РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В городском округе Люберцы в текущем году отремонтируют 9 тротуаров протяженностью более 1,5 км, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжается ремонт тротуаров и автодорог. Всего будут отремонтированы 37 дорожных объектов. Из них 9 тротуаров общей протяженностью более 1,5 км. На 8 автомобильных дорогах покрытие обновят по итогам голосования жителей на портале «Добродел», - сказал Ружицкий.

По его словам, всего осталось отремонтировать 4 тротуара.

«Отремонтирован тротуар вдоль улицы Волковской у ж/д станции Люберцы-1, а также на улицах Карла Либкнехта, Инициативной и в поселке Томилино на улицах Кольцова и Никитина», - уточнил Ружицкий.

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