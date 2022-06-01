РИАМО - 1 июн. Прямое ж/д сообщение из центра Москвы запустили в терминалы B и C аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В открытии нового терминала и запуске поездов приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, зампред правительства Московской области Анна Кротова, гендиректор «Аэроэкспресса» Андрей Акимов и гендиректор АО «МАШ» Михаил Василенко.

«Ранее поезда «Аэроэкспресс» прибывали только в Южный терминальный комплекс, где расположены терминалы D, E и F. Чтобы добраться до терминалов В и С, нужно было пройти по пешеходным галереям, спуститься и воспользоваться подземным межтерминальным шаттлом – с чемоданами такой путь не совсем удобен. Теперь же можно напрямую из Москвы без пересадок добраться до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах», – сказал Савельев.

В рамках проекта возвели двухуровневую современную станцию с 2-мя платформами и ж/д линию длиной в 4,2 км. Станция объединена с терминалами B и С в единый комплекс. Это позволяет пассажирам перемещаться от платформы до стоек регистрации за 5 минут и пользоваться сервисными и технологическими возможностями сразу 2 терминалов.

Кротова отметила, что власти Подмосковья ведут развитие дорожно-транспортной инфраструктуры вокруг аэропорта Шереметьево. По ее словам, правительство области уже направило свыше 23 млрд рублей на реконструкцию и строительство дорог рядом с аэропортом.

«Мероприятия улучшат дорожно-транспортную ситуацию на подъездах и рядом с терминалами аэропорта. В настоящий момент идут строительство и реконструкция 3 дорожных объектов общей протяженностью более 11 км», – сказала Кротова.

Она подчеркнула, что к осени планируется завершить реконструкцию 2 объектов: кольцевого пересечения Шереметьевского шоссе в районе терминала В и участка Лобненского шоссе. К концу года откроется движение транспорта по первому этапу дороги с путепроводом через ж/д пути в рамках строительства Северного обхода Лобни.

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