РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. В Королеве инспекторы ГИБДД вручили ребятам светоотражающие значки в рамках мероприятия «Внимание - дети», сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В период проведения информационно-профилактического мероприятия «Внимание - дети» в среду, в День защиты детей, состоялось массовое мероприятие в рамках Единого дня профилактики детской дорожной безопасности.

«На экосцене, расположенной в общественном пространстве, прошло мероприятие, организованное комитетом культуры администрации Королева, посвященное Международному дню защиты детей», в формате интерактивной программы «Дискотека в стиле лета». В нем приняли участие сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Королеву», - сказал Адамов.

Детям инспекторы вручили световозвращающие значки и разнообразный агитационный материал.

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