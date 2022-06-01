РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» пройдет в Королеве с 6 по 12 июня. Во время рейдов инспекторы проверят автомобили такси на соблюдение законодательства, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Также сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения миграционного законодательства РФ и проверять, насколько обеспечена безопасность при перевозке граждан и багажа легковыми такси.

Кроме того, будет проверено, насколько законно используется атрибутика такси, соблюдение таксистами ПДД и правил перевозки пассажиров, в том числе с использованием удерживающих устройств.

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