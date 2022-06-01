РИАМО - 1 июн. В День защиты детей Видновский перинатальный центр отметил 9-летие со дня открытия. За это время врачи помогли появиться на свет более 55 тыс. детей, в год здесь рождается 6 тыс. детей. Пациентов и коллектив с праздником поздравили первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова и глава Ленинского округа Алексей Спасский, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье живет более 1,5 млн детей, ежегодно рождается почти 80 тыс. малышей. Наша задача – создать для них комфортные условия для жизни и развития на территории региона. Наши дети получают медицинскую помощь, проходят профилактические осмотры. Каждый год около 10 тыс. детей отдыхают и получают лечение в санаториях Минздрава Подмосковья. В процессе реализации строительство Московской областной детской больницы в Красногорске. Ежегодно там планируют принимать 15 тысяч детей. Откроем 28 отделений, включая саму современную реанимацию, нейрохирургию, травматологию, интенсивную терапию, кардиологию и другие» - отметила Светлана Стригункова.

Она добавила, что этот проект поддержал президент России Владимир Путин. Строительство планируют завершить досрочно, в первом квартале 2024 года. Подарить здоровое и счастливое детство – лучшее, что может сделать родитель для ребенка.

В ходе визита Стригункова осмотрела отделения центра, пообщалась с новоиспеченными мамочками. Она отметила, что за последние три года центр оснастили 200 единицами современной техники на сумму более 150 млн рублей. Также проведен капитальный ремонт всех отделений, повысивший комфорт пребывания пациенток. Светлана Стригункова отметила, что правительством Подмосковья будет рассмотрена возможность увеличения мощностей, чтобы как можно больше людей получали качественную медицинскую помощь.

В Видновском перинатальном центре спасают малышей, поспешивших родиться на свет раньше срока – таких за 9 лет было 665 человек. Недоношенные дети наблюдаются у специалистов центра до 3-х лет. Также здесь активно реализуются здоровьесберегающие технологии: современные и безопасные методы обезболивания родов, вертикальные и партнерские роды, «открытая» реанимация, совместное пребывание мамы и малыша с первых минут жизни, обучение грудному вскармливанию, ежедневные занятия лечебной физкультурой и другое.

Узнать об учреждениях родовспоможения детальнее можно в едином кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

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