РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольске за I квартал 2022 года сумма налоговых поступлений составила 16 млн рублей, что больше, чем за аналогичный период 2021 года, в 2 раза, поступления идут во все уровни бюджетной системы, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

На аппаратном совещании в среду Жариков выслушал доклад о работе Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

«За I квартал текущего года сумма поступлений составила 16 млн рублей. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, в 2 раза. Основными видами налогов остаются налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Регулярно проводится работа с организациями по задолженности. В рамках областного проекта «Развитие доходного потенциала Московской области» инспекция совместно с администрацией округа провели мероприятия по обелению бизнеса.

В текущем году серьезным вызовом для экономики стали ограничения и санкции, введенные рядом иностранных государств, уход многих западных компаний из России. Несмотря на это, на территории Подольска ситуация не вызывает беспокойства. Сохраняются положительные темпы поступлений во все уровни бюджетной системы РФ.

Большую роль в этом играет поддержка бизнеса со стороны государства. В муниципалитете свою деятельность осуществляют 745 крупных компаний и организаций, около 18 тысяч субъектов среднего и малого бизнеса, более 10 тысяч самозанятых. Сегодня предпринимателям предлагаются финансовые, имущественные, консалтинговые и налоговые меры поддержки.

В Подмосковье стартовала реализация программы «Новая экономика Подмосковья». Главная цель – реализация проектов по импортозамещению по 10 отраслям. Представителям МСП предлагают воспользоваться субсидиями, кредитными каникулами, получить грант на компенсацию процентов по кредитам и многое другое.

Большой спектр помощи оказывается и сельхозпроизводителям. Для них действует широкий спектр специальных мер поддержки, о которых поговорили на встрече. Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность введения в сельхозоборот неиспользованных земель. В Подольске сельхозпроизводители занимают 4677 га земель, это 80% от всего объема. В настоящее время идет работа по актуализации сведений по использованию и вводу в оборот земель по действующим договорам.

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