РИАМО - 1 июн. В Подмосковье опубликовали интерактивную карту муниципальных и частных пляжей, ее будут обновлять по мере поступления новой информации о зонах отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Всего на территории Московской области 212 зон отдыха у воды. Для удобства наших жителей и гостей мы подготовили интерактивную карту пляжей», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ознакомиться с картой можно по ссылке: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A006a160c2d50f8c3b56a703ff9695764ed9cf67d45ebdaa9822a4a98130178f2&source=constructorLink.

Основные пляжи с высокой ежегодной посещаемостью и активностью расположены в 35 округах: Балашиха, Богородский, Власиха, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Зарайск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Красногорск, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Ступино, Талдом, Фрязино, Шатура, Щелково, Химки, Электросталь.

32 пляжа находятся в высокой степени готовности. Там осуществлен покос и уборка территорий, заключены договоры на вывоз мусора, установлены кабины для переодевания, лавочки, урны, информационные щиты, спасательные вышки, посты, получены пробы воды, акты водолазного обследования дна, поданы декларации в МЧС и заявления на санитарно-эпидемиологическое заключение. На территориях также имеются подъездные пути и автостоянки.

За несколько недель обустроят оставшиеся пляжи: получат акт МЧС, санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, подсыпят песок, установят туалеты и кабины для переодевания, информационные стенды, брендированные элементы благоустройства. Также заработает прокат зонтиков, шезлонгов и откроются объекты общепита, которые предложат напитки, мороженое и еду.

Посетителям пляжей напоминают, что купание в неустановленных местах опасно для жизни. Заходить в воду можно только в специально оборудованных местах.

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