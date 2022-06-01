РИАМО - 1 июн. В Подмосковье сохраняется стабильная ситуация с зарубежными работодателями. Большинство иностранных компаний продолжают свою деятельность и не планируют уходить с рынка, сообщает пресс-служба областного Мининвеста.

«4 иностранных компании из Подмосковья, которые ранее объявили о выходе из российских активов, уже нашли новых собственников. Еще 6 компаний активно ищут варианты по передаче своих активов. Однако все они продолжают выполнять свои обязательства перед сотрудниками в полном объеме», - рассказала зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Некоторые компании, в их числе McDonald’s, OBI, Valio и Stora Enso, перешли к новым собственникам, возобновили или готовятся возобновить работу.

Зарубежные предприятия – важная часть региональной экономики. На территории Подмосковья функционируют 186 крупных брендов из других государств (оборот более 1 млрд рублей).

«На этих предприятиях трудоустроено порядка 100 тыс. человек. Объем налоговых отчислений составляет около 50 млрд рублей ежегодно. Безусловно, регион заинтересован в стабильной работе этих предприятий, поэтому со всеми компаниями мы находимся в прямом контакте, знаем о текущей ситуации и пока никаких серьезных тревожных сигналов от них мы не получали», - подчеркнула Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что иностранные компании продолжат приходить на российский рынок, в том числе в Подмосковье, и реализовывать здесь свои планы. Он отметил, что в мире достаточно много стран, с которыми сотрудничество России становится крепче.

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