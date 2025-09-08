сегодня в 03:28

Кит Келлог назвал удары по Киеву эскалацией конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келллог в соцсети X охарактеризовал недавние удары по правительственным зданиям Киева как «эскалацию войны», сообщает РБК .

«Россия, похоже, обостряет ситуацию: крупнейшее нападение за всю войну произошло на здание Кабинета министров Украины в Киеве», — говорится в публикации.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила атаки как «сигнал о нежелании России идти к миру», пообещав ужесточение санкций.

Российское Минобороны ранее заявило, что удары 7 сентября были нанесены исключительно по военным объектам, включая предприятия по производству дронов («Киев-67») и логистические базы («СТС-Групп»), а не по гражданской инфраструктуре.

Украинские власти опубликовали кадры пожаров в правительственном квартале, сообщив о возгорании на площади 1 тыс. кв. м.