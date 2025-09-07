сегодня в 15:27

ВС РФ нанесли массированный удар в центре, на юге и востоке Украины

В воскресенье российская армия ударила по военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Массированный удар нанесли высокоточным оружием и ударными дронами. Он пришелся по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска БПЛА противника.

Также пострадали от удара промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на юге города.

Ранее мощный пожар произошел на Майдане в Киеве. Горело здание правительства на Крещатике.