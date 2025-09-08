Граждане Узбекистана возглавили рейтинг въезжающих в Россию с начала 2025 года

Согласно данным, полученным РИА Новости , с января 2025 года Россия зафиксировала рекордный приток граждан из стран СНГ и Азии.

Лидером по числу въездов стали граждане Узбекистана (более 1,8 млн человек), из которых 1,3 млн прибыли с целью работы, 291 тыс. — частные визиты, а 27 тыс. — учеба. На втором месте Казахстан (1,5 млн человек), где преобладают частные поездки (1 млн), тогда как трудовая миграция составила лишь 118,5 тыс. Таджикистан закрывает тройку с 800 тыс. граждан, из которых 600 тыс. приехали для работы.

Китай демонстрирует разнообразие целей визитов: из 760 тыс. человек 317 тыс. — туристы, 137 тыс. — деловые поездки, 72 тыс. — работа, а 47 тыс. — учеба. Киргизия вошла в пятерку с 500 тыс. пересечений границы, из которых 346 тыс. — трудовые мигранты. В топ-10 также вошли Абхазия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Монголия.

Тренд подтверждает растущую зависимость экономики РФ от трудовых мигрантов, особенно в секторах строительства, услуг и сельского хозяйства, а также усиление туристических и деловых связей с азиатскими странами на фоне геополитических изменений.