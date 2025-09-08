Дональд Трамп анонсировал скорые переговоры с Владимиром Путиным

В своем выступлении Трамп также упомянул о запланированных на понедельник и вторник визитах в Вашингтон европейских лидеров, которые, как ожидается, прибудут «поочередно» для обсуждения актуальных международных вопросов.

Глава Белого дома выразил недовольство текущей ситуацией вокруг Украины, однако подчеркнул уверенность в том, что конфликт будет урегулирован дипломатическим путем. Данное заявление происходит на фоне активизации контактов между Вашингтоном и Москвой после недавней встречи Трампа и Путина на Аляске.