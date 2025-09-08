Президент США заявил о скорой сделке с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга для журналистов выразил уверенность в скором достижении договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает РИА Новости .

«Я считаю, что у нас очень скоро будет сделка по Газе», — заявил он, комментируя последние события вокруг палестино-израильского противостояния. Это заявление прозвучало после того, как движение ХАМАС объявило о готовности возобновить переговоры о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум палестинской стороне, потребовав принять его условия и назвав это «последним предупреждением».

Аналитики отмечают, что успех переговоров будет зависеть от способности Вашингтона обеспечить выполнение условий как Израилем, так и Хамасом, включая гарантии безопасности и снятие блокады анклава.