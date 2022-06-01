РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Юным жителям Люберец в Международный день защиты детей в Наташинском парке показали принцип работы пожарного оборудования, сообщили в ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области».

Госинспектор горокруга по пожарному надзору Александр Борздов добавил, что дети пускали воду через пожарный рукав, узнали о том, как огнеборцы работают на пожарах, а также об их оснащении.

«На территории парка проходила агитация пожарной безопасности. Жителям раздавали листовки и напомнили о том, как действовать во время чрезвычайных ситуаций дома, на улице и водоемах. В мероприятии участвовали горожане разных возрастных категорий», - сказал Борздов.

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