РИАМО - 1 июн. Сведения о компании «ФОРТИН» будут включены в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло УФАС России по Подмосковью, рассмотрев информацию, предоставленную ООО «ВОДОКАНАЛ», сообщает пресс-служба управления.

ООО «ВОДОКАНАЛ», выступая в роли заказчика, предоставило компании проект договора в установленный законом срок.

Однако в регламентированный срок компания не представила заказчику подписанный проект договора. Заказчику поступило уведомление об уклонении компании от заключения договора на поставку шасси грузового автомобиля.

На рассмотрение антимонопольной службы компания не предоставила доказательств наличия объективных причин для нарушения срока и отказа от подписания документа. На основании полученной информации и доводов сторон управление постановило внести данные о компании в реестр недобросовестных поставщиков.

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