Хоккеист Куинни выразил надежду на скорое возвращение сборной РФ на Олимпиаду

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Гейдж Куинни во время Олимпиады-2026 в Италии заявил, что рассчитывает на скорое возвращение сборной России на международные турниры. Об этом он сообщил Metaratings.ru .

Американский хоккеист отметил, что на Играх болеет за сборную США, но с интересом следит и за другими фаворитами турнира.

«Конечно, на Олимпиаде я болею за США, но мне очень интересно посмотреть игры Швеции, Канады. У канадцев очень сильная команда. Пожалуй, у них четыре из пяти лучших хоккеистов в мире, поэтому их будет очень трудно победить. Жаль, что россияне не участвуют в Олимпиаде. Это очень грустно, потому что Россия могла бы побороться за медали. Надеюсь, что российскую команду вернут как можно раньше», — сказал Куинни.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сборная России, являющаяся действующим серебряным призером хоккейного турнира, в соревнованиях не участвует.

