Гериатр объяснил, какие витамины особенно важны в начале весны

Врач Новоселов: в начале весны важно включать в рацион продукты с витамином D

Врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов рекомендовал в начале весны включать в рацион продукты с витамином D из-за сезонного снижения его уровня в организме. Также он посоветовал обратить внимание на витамины группы B и не сдавать анализы без назначения врача, сообщает NEWS.ru .

Новоселов также подчеркнул важность витаминов группы B: они способствуют укреплению иммунитета, повышают устойчивость к инфекциям и поддерживают работу нервной системы. Он добавил, что инициатива пациентов пройти обследование без показаний не всегда оправданна, поскольку примерно у 70% людей уровень D3 оказывается пониженным.

