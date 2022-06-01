РИАМО - 1 июн. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили первый камень в основание будущего птицеводческого комплекса в Сергиевом Посаде, передает корреспондент РИАМО.

В Сергиевом Посаде стартовало строительство крупного птицеводческого комплекса по производству инкубационного яйца селекционно-генетическим центром «Смена».

«Очень надеюсь на то, что этот селекционно-генетический центр позволит нам сделать первый шаг в производстве своей продукции, своей генетической продукции, и мы ни в коем случае не потеряем в объемах производства», – заявил Патрушев.

По его словам, крайне важно, чтобы продовольственная безопасность России сегодня была на высоком уровне.

«Этот комплекс позволит всю страну обеспечить материалом, который позволит нам иметь мясо птицы – хорошее, производительное. <…> Мне очень приятно, что молодые ученые вольются в ряды и здесь будут дополнительные рабочие места. Это дополнительное место, чтобы реализовать свои интеллектуальные и научные способности не только в лаборатории, но и на практике», – сказал Воробьев.

На 5 научно-производственных площадках будет создано 8 птичников для выращивания молодняка, 12 птичников для содержания взрослого селекционного стада, а также инкубаторий и площадки для производства компоста.

На 3-х площадках будет проводиться научная работа по созданию и улучшению кур родительских форм и гибридного потомства. Это позволит уже к 2025 году заменить импортные поставки племенной продукции до 50%.

«Строительная часть выполняется здесь, в России, нашими российскими работниками. Используются российские технологии, максимальное количество материалов тоже, соответственно, отечественного производства», – подчеркнул директор Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Дмитрий Ефимов.

Научный руководитель ФНЦ «ВНИТИП» РАН, профессор Владимир Фисинин также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за вклад в развитие региона.

«Я хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича за то, как преображается Подмосковье. <…> Вот это событие (начало строительства комплекса - ред.) – без преувеличения – исторический шаг в генетике российского птицеводства. А сегодня в структуре российского мяса птица занимает 46 процентов», – сказал Фисинин.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.