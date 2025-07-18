Медведев рассказал, как на Россию повлияет 18-й пакет санкций Евросоюза

Медведев: 18-й пакет антироссийских санкций не сработает, как и все предыдущие

После того как европейские чиновники согласовали 18-й пакет санкций против России, который накладывает запрет в том числе на все операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что старания Евросоюза бессмысленны, так как эти санкции не сработают, как и предыдущие 17 пакетов ограничений.

«Нет смысла писать, что он (18-й пакет санкций — ред.) способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится», — заявил Медеведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, российские военные продолжат наносить удары по украинским военным объектам, но их сила будет возрастать. Медведев также отметил, что все это приведет к неизвестному исходу именно для Европы.

Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции затронут не только операции с РФПИ, но и со всеми дочерними компаниями. Также под ограничения попадут 22 российских банка.