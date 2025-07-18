сегодня в 13:10

Euronews: ЕС запретит все операции с РФПИ и его «дочками» в рамках новых санкций

Евросоюз полностью запретит все денежные операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними организациями в рамках нового пакета санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на Euronews.

Решение о запрете каких-либо операций с РФПИ входит в новый, 18-й по счету, пакет антироссийских санкций. Под ограничения попадут сразу 22 банка России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций в отношении Москвы. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, новые санкции против России будут самыми жесткими.

Ограничительные меры также коснутся более чем 100 судов теневого флота и строительства «Северных потоков».