Евросоюз вводит санкции против 22 банков России в рамках 18-го пакета
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Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что в рамках 18-го пакета санкций Евросоюз вводит ограничительные меры против 22 банков из России, сообщает ТАСС.
Рестрикции касаются также более чем 100 судов теневого флота. Согласно новому пакету санкций, запрещается строить «Северные потоки».
«Снижением предельных цен на нефть мы гарантируем, что у России закончатся <…> деньги», — добавил Будрис в соцсети Х.
Постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что новые ограничения будут одними из «самых жестких» в отношении РФ.