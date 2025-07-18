сегодня в 10:46

Евросоюз вводит санкции против 22 банков России в рамках 18-го пакета

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что в рамках 18-го пакета санкций Евросоюз вводит ограничительные меры против 22 банков из России, сообщает ТАСС .

Рестрикции касаются также более чем 100 судов теневого флота. Согласно новому пакету санкций, запрещается строить «Северные потоки».

«Снижением предельных цен на нефть мы гарантируем, что у России закончатся <…> деньги», — добавил Будрис в соцсети Х.

Постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что новые ограничения будут одними из «самых жестких» в отношении РФ.