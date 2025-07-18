«Самые жесткие» ограничения: в ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций

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Постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. Об этом рассказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК .

Она добавила, что новые ограничения будут одними из «самых жестких» в отношении РФ.

В соответствии с 18-м пакетом, под ограничения попадут газопроводы «Северный поток». Также санкции введут против 105 кораблей, которые в ЕС считают связанными с продажей нефти из РФ.

Еще ограничения введут в отношении нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также будет снижен потолок цен на нефть из РФ.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что правительство страны перестало блокировать 18-й пакет санкций ЕС в отношении России. Государство получило гарантии по энергобезопасности.