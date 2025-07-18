«Пора перейти в наступление»: Трамп раскритиковал оборонительную позицию Украины

Американский президент Дональд Трамп в начале июля провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и, по словам осведомленных источников газеты The Washington Post (WP), заявил, что в оборонительной позиции Украина ничего не добьется, пора переходить в наступление, пишет ТАСС .

«В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление», — рассказал газете украинских чиновник на анонимных условиях.

Также сообщалось, что якобы Трамп интересовался у Зеленского, может ли Киев атаковать Москву и Санкт-Петербург. Украинский лидер тогда ответил положительно, отметив, что стране для этого нужно больше вооружения. Однако 17 июля появились сообщения о том, что Вашингтон отказался поставлять Киеву передовое американское оружие.

При этом Белый дом опроверг распространенную в СМИ информацию, подчеркнув, что президент США не просил Зеленского атаковать Москву и Петербург.