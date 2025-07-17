Аналитик Меркурис: США отказали Украине в поставках передовых вооружений

Украина неоднократно обращалась к США с просьбами предоставить ей современное оружие, но получала отказы. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Украинцы отчаянно просили ракеты, получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», — процитировало радио Sputnik заявление Меркуриса.

По мнению эксперта, украинское руководство регулярно пытается получить доступ к самому современному американскому вооружению. Он также считает, что Украина напрямую обращалась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении ракет Tomahawk без предварительных консультаций с американскими кураторами.

Накануне сообщалось, что Германия собиралась купить ракетные комплексы Typhoon для украинской армии. По словам Меркуриса, эти комплексы могут служить платформой для запуска ракет Tomahawk.

Tomahawk — это американские крылатые ракеты, которые летают медленнее скорости звука, но очень точно попадают в цель. Их можно запускать с кораблей, подводных лодок, наземных установок и самолетов. Эти ракеты используются как для стратегических, так и для тактических задач. В стандартной модификации они могут лететь на расстояние до 1,6 тыс. км.