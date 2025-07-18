Мужчина угрожал скинуть гранату с балкона многоэтажки в московской Коммунарке

Происшествия
Телеграм-канал «Москва с огоньком Live»

Фото - © Телеграм-канал «Москва с огоньком Live»

В Коммунарке мужчина угрожал, что сбросит предмет, визуально похожий на гранату, с балкона многоэтажки. Об этом сообщает «Москва с огоньком Live».

Инцидент произошел на Скандинавском бульваре. Мужчину задержали.

На месте происшествия находятся работники полиции и МЧС. Движение перекрыто.

На опубликованном фото видно, что на вызов, предположительно, приехала одна машина полицейских. Дорогу вдоль улицы перегородил автомобиль МЧС.