Мужчина угрожал скинуть гранату с балкона многоэтажки в московской Коммунарке
Фото - © Телеграм-канал «Москва с огоньком Live»
В Коммунарке мужчина угрожал, что сбросит предмет, визуально похожий на гранату, с балкона многоэтажки. Об этом сообщает «Москва с огоньком Live».
Инцидент произошел на Скандинавском бульваре. Мужчину задержали.
На месте происшествия находятся работники полиции и МЧС. Движение перекрыто.
На опубликованном фото видно, что на вызов, предположительно, приехала одна машина полицейских. Дорогу вдоль улицы перегородил автомобиль МЧС.