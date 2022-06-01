РИАМО - 1 июн. Многие люди считают, что летом запасы витамина D восполняются солнцем и можно прекращать прием этого витамина на сезон. Однако специалисты считают, что прием препарата летом нужно продолжать после консультации с лечащим врачом, сообщает aif.ru.

«Витамин D воспроизводится человеческим организмом при попадании солнечного света на кожу и воздействии ультрафиолетовых лучей. Мы также можем получать его, в первую очередь, с пищей и в виде пищевых добавок», — сказала член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» академии социальных технологий, консультант по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолог Анна Макарова.

Для этого нужно есть продукты, обогащенные витамином D. Например, сельдь, лосось, скумбрию, кету, печень трески и других рыб. В этих рыбах содержится большое количество Омега-3 кислот.

Также витамином D богаты сливочное масло, яичный желток, сыры.

Еще специалист развеяла миф о том, что эти продукты нужно принимать только утром для лучшего усвоения витамина. Макарова заверила, что это не так. Желток, съеденный в первой половине дня, и желток, съеденный в обед, принесут одинаковую пользу организму.

При этом прием, дозировку, отмену любых добавок, а тем более серьезнейшего витамина D, должен назначать лечащий врач, предупреждает нутрициолог.

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