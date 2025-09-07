Крупный пожар произошел на химическом заводе в США
Мощный взрыв и последующий пожар произошли на химическом заводе в городе Ньюбург (штат Индиана), сообщает Shot.
По данным местных властей, после ощутимого взрыва над территорией предприятия поднялся густой столб дыма.
Хотя эвакуация населения пока не объявлена, экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям закрыть окна, отключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также оставаться в помещениях до дальнейших указаний.
На месте происшествия работают специализированные группы по опасным материалам и несколько пожарных расчетов. Причины взрыва и точный характер химических веществ, участвующих в пожаре, устанавливаются.