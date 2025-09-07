Крупный пожар произошел на химическом заводе в США

Мощный взрыв и последующий пожар произошли на химическом заводе в городе Ньюбург (штат Индиана), сообщает Shot .

По данным местных властей, после ощутимого взрыва над территорией предприятия поднялся густой столб дыма.

Хотя эвакуация населения пока не объявлена, экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям закрыть окна, отключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также оставаться в помещениях до дальнейших указаний.

На месте происшествия работают специализированные группы по опасным материалам и несколько пожарных расчетов. Причины взрыва и точный характер химических веществ, участвующих в пожаре, устанавливаются.