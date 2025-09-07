Воздушная тревога в Киеве: жителей просят укрыться
В Киеве раздались взрывы
В столице Украины вечером вновь активизировались системы противовоздушной обороны, сообщает РБК.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в разных районах города, включая левый берег, призвав жителей немедленно переместиться в укрытия.
Сообщения о взрывах поступили также из Харьковской области.
Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах страны, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Это уже второй за сутки случай активации ПВО в киевском небе — ранее сигнал тревоги звучал вечером в субботу.
Местные СМИ сообщают о работе систем противовоздушной обороны, однако детали возможных целей и результатов их работы официально не раскрываются.