Воздушная тревога в Киеве: жителей просят укрыться

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в разных районах города, включая левый берег, призвав жителей немедленно переместиться в укрытия.

Сообщения о взрывах поступили также из Харьковской области.

Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах страны, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Это уже второй за сутки случай активации ПВО в киевском небе — ранее сигнал тревоги звучал вечером в субботу.

Местные СМИ сообщают о работе систем противовоздушной обороны, однако детали возможных целей и результатов их работы официально не раскрываются.