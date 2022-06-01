РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В региональном сосудистом центре Люберецкой областной больницы для лечения инсульта будут применять тромбоэкстракцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При этой процедуре тромбы извлекают при помощи специального инструмента под рентген-контролем. Первой спасенной пациенткой стала 88-летняя жительница, которая во время обеда почувствовала себя плохо: у нее нарушилась речь и ослабла права сторона тела. Близкие сразу вызвали скорую помощь.

Врачи рекомендуют обращаться за помощью при появлении подобных симптомов как можно быстрее.

«Пациентка поступила к нам через час после приступа. Мы провели осмотр, КТ-исследование, чтобы убедиться, что нет кровоизлияния, с помощью КТ-ангиографии обнаружили тромб, провели тромболитическую терапию. Врачебный консилиум принял решение о проведении тромбоэкстракции. Женщину перевезли в отделение рентгенхирургических методов лечения, где в течение 2 часов кровотоки в сосудах были восстановлены», - сказала заведующая неврологическим отделением регионального сосудистого центра Лариса Сметана.

В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

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