РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В региональном сосудистом центре Люберецкой областной больницы для лечения инсульта будут применять тромбоэкстракцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При этой процедуре тромбы извлекают при помощи специального инструмента под рентген-контролем. Первой спасенной пациенткой стала 88-летняя жительница, которая во время обеда почувствовала себя плохо: у нее нарушилась речь и ослабла права сторона тела. Близкие сразу вызвали скорую помощь.
Врачи рекомендуют обращаться за помощью при появлении подобных симптомов как можно быстрее.
В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.
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