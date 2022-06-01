РИАМО - 1 июн. Свыше 8 тыс. представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья подали заявки на получение льготного кредитования и кредитных каникул с начала действия этих программ. Поддержку получили уже более 3 тыс. компаний, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В Московской области работает целый пакет региональных мер поддержки бизнеса, а также федеральных — в их числе кредитные каникулы и кредиты на льготных условиях для субъектов МСП. На сегодняшний день на участие в этих программах заявки подали 8200 подмосковных компаний, 3006 из которых уже получили такую поддержку на общую сумму 85,5 млрд рублей», — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Если у предпринимателей во время работы с банками возникли проблемы, то они могут воспользоваться формой обратной связи. Заявки обрабатываются в течение одного дня.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса доступна по телефону горячей линии 0150 (звонки доступны только с мобильного), в офисах «Мой бизнес», а также в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья».

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