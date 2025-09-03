сегодня в 07:52

Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу ж/д станции в Ростовской области

Из-за атаки БПЛА противника прошедшей ночью на ж/д станции Кутейниково в Ростовской области временно нарушена работа контактной сети, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что ночью с ж/д станции эвакуированы пассажиры и сотрудники. Пострадавших нет.

По словам Слюсаря, сейчас здание станции оцеплено специалистами. На место ЧП вызваны саперы.

Как отметил врио главы области, поезда курсируют по железной дороге, но с задержкой. Сотрудники станции помогают пассажирам.

Ранее пресс-служба Минобороны рассказала, что минувшей ночью над РФ сбили 105 дронов ВСУ, из них 25 — над Ростовской областью. В регионе пострадали частные и многоквартирные дома, машины.