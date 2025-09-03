сегодня в 07:26

ПВО ликвидировала 105 украинских беспилотников за ночью над РФ

Минувшей ночью над регионами страны, Черным и Азовским морями сбили 105 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Их перехватили с 23:00 2 сентября до 07:00 3 сентября с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

25 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над Черным морем, 10 — над Калужской областью, восемь — над Крымом, два — над Азовским морем, один — над Смоленской областью.

Ранее в Краснодарском крае зафиксированы последствия падения обломков дронов ВСУ. Они рухнули в хуторе Трудобеликовском и хуторе Могукоровском.