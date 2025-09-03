сегодня в 03:08

Обломки дронов ВСУ упали в двух районах Кубани

В Краснодарском крае зафиксированы последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов в двух населенных пунктах, сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района повреждены окна и стены трех домовладений, а в хуторе Могукоровском Крымского района взрывной волной выбило оконные стекла в одном из жилых домов.

По предварительным данным, серьезных разрушений не зафиксировано, пострадавших среди местного населения нет.