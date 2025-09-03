сегодня в 08:21

26 поездов задерживаются из-за падения БПЛА на ж/д станции в Ростовской области

Из-за падения беспилотника в районе станции Кутейниково в Ростовской области в пути задерживаются 26 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания ж/д станции. Оттуда эвакуированы все люди. На место едут саперы.

Из-за ЧП пропало напряжение в контактной сети. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение.

Максимальное отставание пассажирских поездов от графика составляет 4 часа 15 минут. Все составы следуют по маршрутам. Работники железной дороги делают все возможное для уменьшения времени задержки поездов.