сегодня в 07:59

Тела двух человек нашли после пожара в доме на западе столицы

Этой ночью в квартире жилого дома на улице Вяземской в Москве произошел пожар, после тушения найдено тело мужчины 1959 года рождения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Кроме того, под окнами дома обнаружено тело женщины 1965 года рождения. На нем выявлены телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

Работу силовиков и экстренных служб Москвы на месте трагедии координировала и. о. межрайонного прокурора Ирина Хархавкина. Точная причина пожара в квартире будет установлена по результатам проведенной пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожарные потушили крупное возгорание на территории складского комплекса в Балашихе. Там огонь охватил площадь более 4 тыс. «квадратов».