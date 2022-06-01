РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Малый бизнес Подольска может с 1 июля перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом сообщили в Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области.

АУСН – это специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Преимущества АУСН в упрощении, а в большинстве случаев отмене налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы платить не нужно. Социальные гарантии обеспечиваются из бюджета.

Также не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения форматов документов. Доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете. Налог рассчитывается автоматически не самим налогоплательщиком, а налоговым органом. Часть функций налоговых агентов по НДФЛ передана банкам (НДФЛ исчисляется банком, сведения о выплатах сотрудникам, вычетах и НДФЛ передаются в налоговые органы банком).

АУСН могут применять налогоплательщики, зарегистрированные в 4 субъектах РФ, в том числе в Московской области. С 1 июля на АУСН смогут перейти все новые индивидуальные предприниматели и организации, а с 1 января 2023 года – остальные индивидуальные предприниматеи (ИП) и юрлица (ЮЛ). Переход добровольный.

АУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, которые одновременно соблюдают следующие условия. Численность работников не более пяти человек, годовой доход не более 60 млн рублей. Остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей, расчетные счета открыты только в уполномоченных банках. Зарплату выплачивают только в безналичной форме и не применяют другие специальные налоговые режимы

Чтобы перейти на АУСН, нужно подать уведомление через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика или через уполномоченный банк. Если личный кабинет налогоплательщика не открыт, то открытие личного кабинета ИП возможно при наличии ЛК физлица, для ЮЛ необходимо получить электронную подпись.

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