РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В парке им. Виктора Талалихина в Подольске в среду прошли массовые гуляния в честь Международного дня защиты детей, ребятам раздали мороженое в ходе областной акции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Концертно-музыкальную программу составили для всех возрастных категорий: от малышей до старших школьников. Творческие коллективы ДК им. Лепсе представили интерактивно-развлекательную программу «Детство – яркая планета». Аниматоры в костюмах ростовых кукол - героев известных мультфильмов играли и танцевали с малышами.

Коллектив Центральной детской библиотеки подготовил для детей познавательную программу «Собирайся детвора – летняя пора пришла». Площадку посетили 3 отряда детей по 75 человек. С детьми играли в слова, нужно было угадать значение древнерусских слов, например, ланиты, десница, длань, и другие. Также участники программы нарисовали дорожку из разноцветных сердец, которую фотографировали все желающие.

Занятия по английскому, немецкому и японскому языкам провела школа иностранных языков «BKC–IH Подольск». Занятия посетили более 15 детей.

Агентство Portal Estate приготовило фотозону, делало аквагрим, провело конкурс рисунков на асфальте. На празднике также прошла областная акция «Мороженое - детям». Целый день в парке работали увлекательные аттракционы, в том числе паровозик, горки, колесо обозрения, карусели.

Посетители парка смогли попробовать вкусную разноцветную сладкую вату, хот-доги, кукурузу, мороженое, шашлык. Взрослые вспоминали детство и катались на самокатах наравне с детьми.

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