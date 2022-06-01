РИАМО - 1 июн. Лето в России, в том числе в центре страны, будет теплым, его можно назвать «медовым», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что весна была холодной, средняя температура оказалась почти на 3 градуса ниже нормы.

«Лето же в средней полосе России будет теплым и умеренно-влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным – не более 0,5 - 1 градуса – ее превышением», — написал Тишковец в Telegram-канале.

Он отметил, что в курортной зоне России ожидается некритическая засушливость, а температура превысит норму, что будет благоприятно для сельского хозяйства и туризма. На севере страны также будет теплее нормы, ожидается дефицит осадков.

В центре России вода в реках и озерах прогреется до комфортных значений к середине июня. Температура на Русской равнине выйдет на пик в июле, будет большое количество солнечных дней.

Тишковец добавил, что подобный долгосрочный прогноз – с теплой погодой, безветрием, чередованием солнечной погоды со скоротечными ливнями, умеренной влажностью – в пчеловодном сезоне положительно скажется на сборе меда. Это позволяет назвать нынешнее лето «медовым».

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