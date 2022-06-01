РИАМО - 1 июн. За первые 4 месяца 2022 года на территории Подмосковья построили 22,7 тыс. частных жилых домов, что на 6 тыс. больше по сравнению с таким же периодом 2021 года, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

«Индивидуальное жилищное строительство в Московской области продолжает наращивать обороты, и традиционно наш регион является в этом вопросе лидером. Так, с начала года в Подмосковье построено и поставлено на учет свыше 22,7 тыс. частных жилых домов, общая площадь которых составила 3,3 млн кв. м», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Она напомнила, что Сбербанк снизил ставку по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство до 10,9%. Также в России запустили программу льготной ипотеки для самостоятельного строительства частных домов. Ставка по этой программе составит до 9%.

Лидерами по числу ввода частных жилых домов в 2022 году стали городские округа: Раменский - введено 2,1 тыс. домов, Истра – 1,6 тыс. домов, Дмитровский – 1,2 тыс. домов.

При этом больше всего частных домов начали строить в пандемию коронавируса. Тенденция продолжает усиливаться.

«Показатель по вводу частных жилых домов и сейчас демонстрирует рост. Если, к примеру, в 2020 году с января по апрель было построено 14 тыс. домов, а в 2021-м - 16 тыс., то уже в этом году за аналогичный период количество построенных домов составляет 22,7 тыс. У данной отрасли, безусловно, есть огромный потенциал для роста», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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