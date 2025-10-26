Компания «Ягодное лукошко» отсудила 400 тысяч рублей у конкурента

Производитель кондитерских изделий «Ягодное лукошко» выиграл суд против компании-конкурента, незаконно воспроизводившей их фирменные тарталетки. Сумма компенсации составила 400 тысяч рублей, а вся контрафактная продукция была изъята из продажи для последующего уничтожения, сообщает Baza .

«Хлебный дом» обратил внимание на то, что компания «Лидер Кенди» реализует аналогичные корзиночки с ягодными начинками, внешне почти не отличающиеся от их продукции. В связи с этим владелец патента подал иск в суд, обвиняя конкурента в незаконном копировании запатентованного рецепта. На момент подачи иска поддельные пирожные широко распространились в розничной сети.

Первоначально истец настаивал на выплате 5 миллионов рублей компенсации и полном изъятии контрафактного товара из оборота. Ответчик признал факт нарушения, выполнил требование об уничтожении продукции, но счел сумму компенсации чрезмерной, утверждая, что нарушение было совершено неумышленно.

Суд принял во внимание этот аргумент и уменьшил размер денежной компенсации до 400 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.