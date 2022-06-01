РИАМО - 1 июн. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении Научно-исследовательским технологическим институтом имени П. И. Снегирева закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Промстройгрупп» на действия института при проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по уборке снега, наледи и сосулек с крыш зданий и сооружений.

По результатам рассмотрения областное УФАС признало жалобу фирмы обоснованной и выдало заказчику (научному институту им. Снегирева) обязательное для исполнения предписание. Заказчик не согласился с таким решением и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания областного антимонопольного органа.

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