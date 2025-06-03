Психолог объяснила, как научить ребенка критически мыслить

В современном мире важно не просто учить ребенка слушаться взрослых, а помогать ему развивать критическое мышление и уверенность в себе, сообщила РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Нечаева.

«Все мы слышали поговорку „Старших нужно уважать“. Но в современных реалиях важно объяснить ребенку, что уважение — это не беспрекословное подчинение и согласие со взрослыми. Старшие люди тоже могут ошибаться. Так мы учим ребенка относиться к их словам критически, не бояться уточнять, переспрашивать, задавать вопросы», — сказала Нечаева.

Она порекомендовала для детей дошкольного возраста использовать упражнение «Круги доверия», которое помогает понять, кому и как можно говорить «нет». Нужно нарисовать три круга:

— В самом маленьком круге — близкие (родители, друзья). Им можно говорить мягко: «Я не хочу».

— В среднем — знакомые (учителя, соседи). Им следует отвечать вежливо, но твердо: «Нет, спасибо».

— В самом большом — незнакомцы. В этом случае нужно уметь четко и громко сказать: «Я вас не знаю!» и уйти.

«Обязательно приводите ребенку примеры из жизни и добавьте правило: если кто-то из незнакомцев просит о секрете — всегда рассказывай родителям. Также важно учить ребенка не бояться высказывать свое мнение и быть несогласным. Родителям стоит хвалить инициативу и самостоятельность, обсуждать с детьми разные точки зрения, но при этом четко обозначать границы, особенно если речь идет о безопасности и благополучии семьи», — заключила специалист.