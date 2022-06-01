РИАМО - 1 июн. Первыми признаками заболевания оспой обезьян являются симптомы интоксикации, сыпь и зуд, сообщила РИАМО врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева.

«Инкубационный период при оспе обезьян составляет от 5 до 21 дня. Первыми признаками заболевания являются симптомы интоксикации - повышение температуры тела, чувство жара, головная боль, боли в мышцах и спине, озноб и повышенная утомляемость, а также увеличение лимфатических узлов», - сказала Ковалева.

Она добавила, что типичным признаком также является сыпь, которая появляется через 1-3 дня от начала заболевания. Сыпь сопровождается зудом, начинается на лице, затем распространятся на другие части тела, включая половые органы. Сыпь проходит через разные стадии — от пятен и папул до пузырьков — и может выглядеть как сыпь при ветряной оспе с образованием корочек.

«Оспа обезьян – обычно самокупирующееся заболевание. Симптомы обычно сохраняются две–четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения. В группе риска развития осложнений и летального исхода находятся новорожденные, дети и лица с иммунодефицитными состояниями», - отметила инфекционист.

Среди осложнений врач называет кожные инфекции, пневмонию, нарушение сознания, а также поражение глаз, которое может привести к потере зрения. При этом коэффициент летальности от оспы обезьян составляет от 0 до 11% и выше среди детей младшего возраста.

Западноафриканский вариант вируса, который сейчас получил наибольшее распространение, отличается более низкой летальностью – около 1% по сравнению с центральноафриканским вариантом - до 10%.

«Трудности для клинической диагностики представляют легкие формы заболевания с локализованной сыпью и лимфаденопатией. Кроме того, необходимо учитывать, что медицинские работники в большинстве стран мира никогда не сталкивались ранее с этим заболеванием и мало знакомы с его клиническими проявлениями», - пояснила врач.

Она добавила, что в России, по данным Роспотребнадзора, в достаточном количестве имеются наборы реагентов для диагностики вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов. Возможность визуального учета результатов, предусмотренная в тест-системе «Вектора», позволяет применять ее у постели больного. Тест эффективен и не вызывает перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы. Однако пока эти тесты не внедрены в широкую практику.

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