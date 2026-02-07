сегодня в 08:23

Средства ПВО сбили 82 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

С 23:00 6 февраля до 07:00 7 февраля средства ПВО ликвидировали 82 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

45 БПЛА ВСУ сбили над Волгоградской областью. Восемь уничтожили над Брянской.

По шесть беспилотников противника сбили над Ростовской и Саратовской областями. По четыре ликвидировали над Орловской и Тверской.

Три БПЛА ВСУ ликвидировали над Курской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской, Воронежской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Липецкой областями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.